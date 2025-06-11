Bursa’nın Karacabey İlçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Bursa-İzmir ve Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Karacabey Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne bağlı ekipler Bursa-İzmir ve Bursa-Çanakkale karayolu üzerinde durdukları otobüslerde yolculara yönelik emniyet kemer kullanımının ne kadar hayati bir konu olduğu ve emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmasında bulundu. Denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca denetimlerde otobüs şoförlere kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı. Otobüslerde bulunan yolculara ise emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak kabin memurlarının bu konuyla ilgili duyarlı bulunması hatırlatıldı.

Ekipler, yolcu taşımacılığı yapan 250 aracı denetleyerek bunlardan 26 tanesine farklı maddelerden cezai işlem uyguladı. Tüm sürücü ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri kullanımının önemi ve zorunluluğu hususlarında uyarılarda bulunuldu. Otobüs şoförlerine yönelik denetim ve kontrollerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem yapıldı.