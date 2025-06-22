Erzurum Büyükşehir Belediyesi YKS sürecinde hem adaylara hem de ailelere destek oldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin yanındayız. Gençlerimizin sınav sürecini daha sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri adına sahadaydık. Velilerimizin heyecanına ortak olan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Köksal Yavuz da ailelerle yakından ilgilenerek destek verdi. Eğitime her alanda katkı sunmaya, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar, kıymetli velilerimize sabır ve kolaylıklar diliyoruz" denildi.