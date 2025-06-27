Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında sürdürdüğü hizmet atağını bu kez Söke’de devam ettirdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçede koordineli bir şekilde bakım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçede bulunan parklarda ve yeşil alanlarda kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yaptı. Ekipler; çim biçme, çırpma ve genel temizlik faaliyetlerini de titizlikle tamamlandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise ilçe genelindeki sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhalarının bakımını yaparken, yaya geçitleri ve yol çizgilerini yenileyerek sürüş güvenliğini artırdı. Günlük olarak yoğun şekilde kullanılan otobüs duraklarında da bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri; cadde, bulvar ve duraklarda 24 saat esaslı temizlik faaliyetlerini sürdürerek Söke’yi pırıl pırıl yaptı. Yapılan çalışmalar hem görsel hem hijyen açısından vatandaşlardan tam not aldı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.