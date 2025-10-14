Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Ekim Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü dolayısıyla Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve Sümer Ortaokulu ile Av. Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencilerine afet risklerini azaltma, afetlere karşı hazırlık ve acil durumlarda müdahale konulu eğitim düzenlendi.

Bir taraftan kenti daha dirençli hale getirmek amacıyla kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarına hız veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da afetlere hazırlık ve afet risklerini azaltma konusunda toplum bilincini oluşturacak eğitim çalışmaları düzenliyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi Ortaokulu öğrencilerine yönelik afet risklerini azaltma, afetlere karşı hazırlık ve acil durumlarda müdahale konulu eğitim düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde 13 Ekim Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü dolayısıyla düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ve Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nden öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Eğitimde, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alanında uzman personel tarafından ilk olarak teorik bilgiler içeren seminer verilirken daha sonra uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Öğrenciler teorik olarak öğrendikleri bilgileri İtfaiye Daire Başkanlığı’nın eğitim platformlarında uzmanlar eşliğinde bizzat uyguladılar.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, "Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü kapsamında Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nden öğrencilerin katılımıyla İtfaiye Daire Başkanlığı’mızda yapılan etkinlik çerçevesinde Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bilinçlendirme eğitimi yaptık. Bu kapsamda farkındalık bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen bu tatbikata katılım gösteren öğrencilerimize, üniversite yetkililerine ve bize bu imkânı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin anlamlı güne özel etkinliğinde bizzat deneyimleyerek öğrenen üniversiteli gençler, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Şerif Gök, "13 Ekim Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü’ne özel Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve itfaiyemiz tarafından hazırlanan eğitime katıldık. Çok verimli bir eğitim geçtiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken bir diğer Eczacılık Fakültesi öğrencisi Efe Sarpkaya da Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile beraber bir etkinlik gerçekleştirdikleri dile getirerek, "Eczacılık Fakültesi öğrencileri afet ve yangın farkındalık eğitimi alarak kendilerine bir yetkinlik ve alan daha sağladılar. Memduh Başkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Sümer Ortaokulu ile Av. Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencilerine yönelik olarak afet risklerini azaltma, afetlere karşı hazırlık ve acil durumlarda müdahale konulu eğitim düzenledi.

Burada da öğrencilere ilk olarak teorik eğitim verilirken eğitimin ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın eğitim platformlarında uygulama yaptırıldı. Eğitimin sonunda ise katılımcı 100 öğrenciye Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 fidan hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı personeli Fatih Yaşar da 13 Ekim Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak programı hazırladıklarını kaydederek, "Kendi pankartlarını hazırlayan 100 öğrencimize afet farkındalık ve yangın eğitimi verdikten sonra dışarda yangın söndürme uygulaması yaptık. Daha sonra Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu 100 fidanımızı öğrencilerimize dağıttık ve programımızı sonlandırdık. Çok verimli ve çok güzel bir programımız oldu" şeklinde konuştu.

Av. Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencilerinden Havva Naz Tokalı eğitimde yangınlara ne şekilde müdahale edebilecekleri hakkında bilgiler edindiklerini belirterek, eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.