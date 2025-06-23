Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, artan sıcaklıklarla birlikte haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek, karasinek, kene ve diğer haşerelere karşı gece gündüz demeden ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak park, bahçe, cadde ve mesire alanlarında halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelemizi gece gündüz aralıksız sürdürüyoruz. Temiz çevre, sağlıklı toplum için sahadayız" denildi.