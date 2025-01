Nergis çiçeklerinin eşsiz kokusunun dört bir yanı sardığı, oldukça renkli geçen şenliğe, güzel havanın ve okulların ara tatil olmasını fırsat bilen 20 binden fazla vatandaş akın etti.

Tarsus’a bağlı Pirömerli Mahallesi Kayrenkuyu Mevki’nde gerçekleştirilen etkinliğe; CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, CHP Tarsus İlçe Kadın Kolları Başkanı Figen Acıyiyen, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, mahalle muhtarları, üreticiler, Tarsus ve civar mahallerinin yanı sıra Mersin merkezden ve çevre illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik öncesi Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, üretici ve mahallelilerle bir araya gelerek nergis bahçesinde nergis hasadı yaptı.

Büyükşehir’in tüm birimleri sahada memnuniyetle çalıştı

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleri ile sahada koordineli bir şekilde çalıştığı şenlik gün boyu sürerken, her yaştan katılımcı şenlikte kendine uygun etkinliklerle doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan onlarca stantta; yöresel lezzetlerden el işine doğal ve organik ürünlerden bijuteriye kadar çeşitli ürünler satılırken, resim ve boyama atölyesi ile çocuklar, Tarsuslu ressam Nurettin Gözen ve TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu sözcüsü ressam Lütfi Hasoğlu eşliğinde manzaraya karşı resim yaptılar. Çocukları sporla buluşturan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri onların keyifli vakit geçirmesini sağlarken, çocuklar kurulan şişme oyun alanlarında enerjilerini boşalttılar.

Vatandaşlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, içerisinde yer alan envai çeşit baharatlarıyla tadına doyulmaz kaynar dağıtımı yapılırken, organizasyona ev sahipliği yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tarım atölyesinde çocuklar dağıtılan nergis soğanını toprakla buluşturdu. MESKİ ekipleri su tasarrufu ile ilgili vatandaşları bilinçlendirirken, İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın vazgeçilmez etkinliklerinden biri olan güneş gözlem etkinliği ile güneşte meydana gelen leke ve patlamaları gözlemlediler.

Şenlik, ana temasını oluşturan nergisi en iyi kimin dizebileceği nergis demeti yarışması ile başlarken, etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yöresel danslarını sergiledi. Açılış konuşmaları ile devam eden etkinlikte yarışmada kazananlara ödülleri verilirken, Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun verdiği konserde ise vatandaşlar bol bol oynayıp, halaylar çekti.

Günü bereketle geçiren esnaf mutlu olurken, nergis üreticileri de kendilerini daha iyi anlatma ve tanıtma fırsatı buldu. Etkinlikte, keyifli zaman geçiren ailelerin de yüzü gülerken, bir arada ve neşe içinde olmayı özlediğini ve böyle etkinliklere herkesin ihtiyacı olduğunu dile getiren vatandaşlar, böylesine büyük bir organizasyon düzenlediği için Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerini ilettiler.

Çakır: “Birlik ve beraberlik içinde hep daha ileri gideceğiz”

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, üreticilerin yaşadığı en büyük problemin pazar arayışı olduğunu ve ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturma sürecinde kooperatifleşmenin önemine değinerek, “Bir kooperatif kuracağız ve bu kooperatif burada 3-4 köyün ürünlerini alacak ve bu sayede kimse üreticilere yanlış yapamayacak. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte daha ileri gideceğiz. Nergis Şenliği’nin bu yıl 3.’sünü düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve eşi Meral Seçer’e, üreticilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bizim milletimiz kendisine hizmet edeni unutmaz” ifadelerini kullandı.

Şahutoğlu: “Doğanın ve emeğin güzelliklerini kutladığımız 3. Nergis Şenliği’nde bir aradayız”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, doğanın ve emeğin güzelliklerini bir araya getiren Nergis Şenliği’nin bu sene 3.’sü gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir’in tarımın her koluna çeşitli destekler sağladığını ifade etti. Büyükşehir’in tüm birimleri ile dopdolu bir program hazırladığını söyleyen Şahutoğlu, vatandaşların da şenliğe olan ilgisi hakkında, “Bu kadar yoğun bir katılımın gerçekleşmiş olmasının Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarla ne kadar bütünleşmiş olduğunun ve memnuniyetle çalışmanın bir neticesi olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Nergis çiçeği sadece güzel kokusuyla değil aynı zamanda Mersin’in bereketli topraklarının bir simgesi haline geliyor. Hepimiz için çok özel bir anlam taşıyan bu şenliğin, hem bu güzelliği tanıtmak hem de üreticilerimizi desteklemek adına ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Mersin’i daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir’in bölgeye has ve coğrafi koşullarını dikkate alarak tarımsal desteklerde bulunduğunu vurgulayan Şahutoğlu, yapılan şenliklerle bu ürünlerin pazarlanmasına ve tanıtılmasına da katkı sunduklarını belirtti. Mersin’in kalkınmasında en önemli alanlardan bir tanesinin tarım olduğunu söyleyen Şahutoğlu, “Bu farkındalık ve bilinçle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in önderliğinde, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler bu şenlikte, hem doğanın hem de emeğin güzelliğini kutluyoruz. Mersin’i daha güzel, daha bereketli ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için hep birlikte, memnuniyetle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Pirömer Mahalle Muhtarı Ahmet Ateş ise, şenlik sayesinde Pirömer’in en güzel değerlerinden biri olan nergisi daha çok tanıtma imkanı bulduklarını söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi’ne böyle bir imkan yarattıkları için teşekkür etti. Üniversite öğrencisi ve nergis üreticisi Reyhan Ateş de, Büyükşehir Belediyesi’nin her kesime dokunan hizmetleri olduğunu aktararak, özellikle mahallelerinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan nergisin daha çok pazar payına ulaşması için coğrafi işaret tescili alınması konusunda üreticilerin Büyükşehir’den talepleri olduğunu dile getirdi ve destek istedi.

Nergis üreticileri ve esnaf, kazançlarından mutlu oldu

Şenlik sayesinde kazançlı bir gün geçirdiğini söyleyen nergis üreticisi Kurtuluş Dönmez, “Sabah tezgahım doluydu ama hepsini sattım ve ürünlerim bitti. Herkes memnun oldu. Daha önce bu nergis üretim işini 3-5 aile yapıyordu ama bu şenlik yapılmaya başladığından beri herkes evinin önünde nergis yetiştirmeye başladı. Şimdi her köyde ve herkesin evinin önünde nergis var ve evlere bir girdi oluyor” diye konuştu.

Ailesi nergis üretimi yapan Kamile Özdemir ise, “Çok kalabalık ve çok iyiydi. Bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Kalabalık her sene daha da artıyor. Nergis üreticileri şimdiye kadar satamadığı nergislerin hepsini sattılar ve çok güzel bir kazanç elde ettiler” şeklinde konuştu.

Üretici stantlarında yer alan başka bir esnaf Kerim Özdemir de, “Çok güzel satışlarımız oldu. Çok mutlu olduk. Bütün tezgahları gezdim, herkes mutlu ve gülüyordu. Şenliğimiz çok güzel geçti. Her yıl geliyorum ama bu sene şenlik daha da kalabalıktı” dedi.

7’den 70’e herkes, şenliğin tadını doyasıya çıkardı

Etkinliğe Mersin merkezden katılan Meltem Gündüz, geçen yılki etkinliği çok beğenerek bu sene tekrar geldiğini söyleyerek, “Çok güzel bir etkinlikti. Bir öğretmen olarak öğrencilerime buraya gelmelerini tavsiye ettim. Hem yaşlısına hem gencine, her yaşa uygun bir etkinlik. Bu da ayrıca güzel. Herkes çok eğlendi” dedi.

Etkinliğe Tarsus’tan katılan Rahim Tunç, şenliği çok beğendiğini ve her şeyin mükemmel geçtiğini anlatarak, “Belediye ve vatandaş memnuniyeti olarak nereden sorarsanız sorun her şey mükemmel. Her şey düşünülmüş. Herkesin yüzü gülüyor ve herkesin neşesi yerinde” diye konuştu.

Büyükşehir’in yaptığı her etkinliğin çok güzel olduğunu aktaran Serpil Kösel, “Başkanımızın yaptığı her şey çok güzel ve vatandaşlarına birçok imkan tanıyor. Her şey düşünülmüş. İnsanlar bu köy ve yaylarda yapılan etkinliklerle orada yaşayan insanların kazancına destek oluyor. Burada bir hareketlilik oluyor. Birçok el işi, yiyecek ürün satılıyor. Başkanımız çok iyi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Fadime Beren Kurt, etkinlikle ilgili düşüncelerini; “Şişme balona bindik. Resim çizdik, yüzümüzü boyattık. Çok sevdim ve çok mutlu oldum” diye aktarırken, Buğlem Nisa Eker ise, “Resim çizdik. Zıpladık, stantları gezdik. Kendimize nergisten taç aldık. Çok mutluyduk ve çok güzel eğlendik” diyerek konuştu.