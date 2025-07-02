Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım geleceğini şekillendirecek Kartal Katlı Kavşağı ve alternatif güzergâhları hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Projenin paydaşlarına yönelik düzenlenen toplantıda, ulaşım yatırımı detayları kapsamlı şekilde aktarıldı.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde ulaşım kalitesini artırmak ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarıyla Kayseri’nin geleceğine değer katmak amacıyla hayata geçireceği Kartal Katlı Kavşağı Projesi, kurumlar arası iş birliğiyle daha güçlü bir şekilde ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım altyapısını güçlendirecek ve geleceğe yön verecek Kartal Katlı Kavşağı Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, müdür yardımcısı Nihan Altunok ile bölgede eğitim veren okulların müdürleri katıldı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Proje ve Planlama Şube Müdürü Ali Ülker tarafından projeyle ilgili sunum yapıldı. Kartal Kavşağı ve alternatif güzergâhlar hakkında detaylı bilgi veren Sekmen, projenin Kayseri’nin ulaşım ağında sağlayacağı rahatlama ve erişilebilirlik avantajlarını paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri de, eğitim kurumlarının bu süreçteki rolü ve projeden etkilenen güzergâhlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kayseri için kritik önem taşıyan Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nin şehirde ulaşımın akıcı ve güvenli hale gelmesi açısından dönüm noktası olması bekleniyor.