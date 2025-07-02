Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir’de kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 6.2 oranında azalma olduğunu söyledi.

Vali Aksoy, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda 2025 yılı Haziran ayında Eskişehir’in huzur ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir toplantıda Vali Aksoy’a eşlik etti. Birçok maddeye değinen Vali Aksoy, Eskişehir’de kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 6.2 oranında azalma olduğunu belirtti.

"Haziran ayı içerisinde 14 terör olayı meydana geldi"

Terörle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında verileri paylaşarak toplantıya başlayan Vali Aksoy, "Haziran ayı içerisinde 14 terör olayı, 2 gözaltı, bunlardan 1’i tutuklu, 1’i adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Asayiş olaylarına baktığımızda, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yılla kıyasladığımızda 6 aylık dönem itibariyle yüzde 6.2’lik bir azalış söz konusudur. İlk 6 ayda bir önceki yılda 7 bin 18 olay meydana gelmişken, bu yıl 6 bin 577 olay gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça baktığımızda, bir önceki yılla kıyasladığımızda yüzde 1.9’luk bir azalış söz konusudur. Bir önceki yıl 3 bin 515 olay meydana gelmişken, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 446 olay gerçekleşmiştir. Topluma karşı işlenen suçlara baktığımızda, 6 aylık dönem içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 4.8’lik bir artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl haziran ayında 333 olay meydana gelmişken, bu yıl 305 olay meydana gelmiştir. Millete ve devlete karşı işlenen suçlara baktığımızda, bir önceki yılın ilk 6 aylık dönemiyle karşılaştırdığımızda yüzde 0.7’lik küçük bir artış söz konusudur. Yine haziran aylarını kıyasladığımızda geçtiğimiz yıl 20 olay meydana gelmişken, bu yıl 19 olay gerçekleşmiştir. Takibi gereken suçlara baktığımızda, geçtiğimiz yıl bin 6 olay meydana gelmişken, bu yıl bin 15 olay meydana gelmiştir. Yine 6 aylık dönemleri karşılaştırdığımızda, 0.9’luk bir azalış söz konusudur" dedi.

"Hapis cezasıyla aranan 225 kişi haziran ayında yakalandı"

Özellikle suç ve suçlarla mücadelede aranan şahısların yakalanmasının güvenlik birimlerinin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurgulayan Vali Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Hapis cezasıyla aranan 225 kişi haziran ayında yakalanmıştır. Yine arama kararı bulunan, ifade vermek üzere aranan 714 kişi de yakalanmıştır. Hapis cezasıyla aranan 225 kişinin aldıkları ceza miktarlarına göre dağılımları şöyle; 0 ila 5 yıl hapis cezasıyla aranan 175 kişi, 5 ila 10 yıl arasında aranan 39 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 11 kişi. Yakalanan 225 kişi cezaevlerine teslim edilmiştir. Şehrin huzur ve güvenliği için şok uygulamalarımıza devam etmekteyiz. Özellikle bu şok uygulamalarda 63 bin 520 şahıs sorgulanmış ve bu sorgulamalar çerçevesinde aranması olan 67 kişi yakalanmıştır. Şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için il giriş ve çıkış noktalarında, 4 ayrı merkezde yol uygulamalarına devam etmekteyiz. Ankara, Bursa, Kütahya ve Sarısungur noktalarımızda bu uygulamalarımız devam etmektedir. Buralarda sorgulanan araç sayısı 55 bin 914, sorgulanan şahıs sayısı 75 bin 605 ve bu yol uygulama noktalarında aranması olup yakalanan şahıs sayısı da 44. Asayiş suçlarıyla ilgili operasyonlarımızda toplam 103 silah ele geçirilmiş ve 67 kişiye işlem yapılmıştır. Silahların muhteviyatına baktığımızda; 39 tabanca, 19 kuru sıkı tabanca, 45 av tüfeği. Hayvan Durum İzleme Birimimize gelen 40 ihbara da ekiplerimiz müdahalede bulunmuşlardır. Kadına yönelik şiddetle ilgili önemli çalışmalar ortaya konmaktadır. Haziran ayı içerisinde toplam 332 ihbar yapılmıştır ve bunlara müdahalede bulunulmuştur. Yine kadına yönelik şiddet konusunda 21 şahsa caydırıcı özelliği olan elektronik kelepçe uygulaması yapılmıştır. Haziran ayı içerisinde kadına yönelik şiddetle ilgili 591 önleyici, 423 koruyucu karar alınmıştır."