29 Mayıs Cuma günü Menteşe’de etkili olan yoğun dolu yağışının ardından, tarım alanlarında meydana gelen zararların tespiti için Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri saha çalışmalarına başladı. Zararın en aza indirilmesi amacıyla yağıştan zarar gören Menteşe ilçesi Esençay Mahallesi’nde zeytin ve tütün üreticilerine bitki besleme ile gübreleme konusunda teknik destek sağlanırken, buğday üreticileri de zarar gören tahılların kaba yem olarak değerlendirilmesi yönünde bilgilendirildi.

Tarımsal üretime desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlerden etkilenen üreticilerin yanında yer alarak zararlarını en aza indirmek için harekete geçti. Menteşe’de dolu yağışı nedeniyle başta zeytin, tütün ve buğday olmak üzere birçok üründe ciddi hasar meydana geldi. Zarar tespit çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda zeytin ve tütün üreticilerine bitki besleme ve gübreleme yöntemleri konusunda teknik destek sağlanırken, dolu nedeniyle hasar gören tahılların kaba yem olarak değerlendirilmesi yönünde de çiftçilere bilgi verildi. Aynı zamanda daha önce don olayından etkilenen çiftçilere olduğu gibi, bu süreçte de bitki besleme ürünleriyle destek verilerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amaçlanıyor.

Başkan Aras: "Üreticinin emeğini korumak, bizim önceliğimizdir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dolu yağışı sonrası zarar gören çiftçilerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Muğla’mızda yaşanan doğal afetler sadece tarımı değil, kırsalda geçimini bu topraklardan sağlayan binlerce vatandaşımızın yaşamını doğrudan etkiliyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, her şartta üreticimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz sahada, zarar gören alanları tespit ediyor, üreticilere teknik destek veriyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için çiftçimizin emeğini korumak önceliğimizdir. Bugün yaşadığımız afetin etkilerini azaltmak, üretimi yeniden güçlendirmek için gereken tüm adımları atıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu topraklarda üretim varsa, yaşam vardır. Bu kapsamda zarar gören çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz"