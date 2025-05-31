Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 11. Alanya Liseler Arası

Tiyatro Festivali sona erdi. 7-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen festivale 13 okuldan yüzlerce öğrenci katıldı.

Festival kapsamında Alanya’daki farklı liseler tarafından hazırlanan tiyatro oyunları, Alanya Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Öğrenciler, hem sahne deneyimi kazandı hem de tiyatro sanatının önemini yaşayarak öğrendi. Festival süresince sergilenen oyunlar izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Sanata ve gençlere destek sürecek

Kapanış töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Belediyesi’nin gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine yönelik projelere destek vermeye devam edeceğini belirtti. Koçak, "Festival boyunca sahne alan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerini kutluyoruz. Alanya Belediyesi olarak gençlerimizin sanata olan ilgisini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Düzenlenen kapanış programına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALKÜ Genel Sekreteri Hüseyin Er, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tiyatro sahneleyen okul gruplarının temsilcilerine Alanya Belediyesi tarafından ödül ve plaket takdim edildi.