Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası dolayısıyla 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde 3 gün boyunca Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile Kayseri’yi afet konusunda bilinçlendirmek, gerekli eğitimleri yapmak ve kenti dirençli hale getirmek için proje, ekinlik ve yatırımlarını çeşitlendirerek arttıran Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda önemli bir çalışmaya daha imza atıyor.

Kurulduğu günden bu yana İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile birlikte kentte binlerce öğrenciye deprem ve afet durumları hakkında eğitimler veren, mikro bölgeleme çalışmaları yapan, ortak afet tatbikatları gerçekleştiren, yeni projeler ve uygulamalar ortaya koyarak şehri muhtemel bir afete hazır hale getirmeye gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, bu kez de Kayseri’de geniş katılımlı ve kapsamlı bir Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu düzenliyor.

3 gün boyunca sürecek sempozyumda önemli konular ele alınacak

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde 3 gün sürecek olan sempozyumda, bakanlık, AFAD ve pek çok arama kurtarma derneğinden yetkililer ile alanında uzman akademisyenler tarafından önemli bilgiler paylaşılacak. Öte yandan sempozyumda paneller, atölye sunumları gibi bölümler yer alacak.

Sempozyum, Bakanlık, Üniversiteler, Belediyeler ve Odaların Desteği ile Yapılacak

Kayseri Valiliği’nin katkıları ile Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte pek çok arama kurtarma derneğinin destek vereceği sempozyum 1-7 Mart Deprem Haftası dolu dolu geçecek.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılacak Afet Farkındalık ve Müdahale Sempozyumu, 6 Mart Perşembe günü saat 09.00’da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, 7 Mart Cuma günü yine saat 09.00’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde, 8 Mart Cumartesi günü ise saat 10.00’da yine Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayacak.