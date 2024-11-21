Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin hafızasında önemli bir yere sahip İstiklal Caddesi için Sıfır Atık Dönüşümü Projesi başlattı. Proje ile 981 konut ve 436 işletmenin sıfır atık sistemine uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Sıfır atık bilincini yaymayı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemini hayata geçirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık konusunda birçok projeyle örnek olan ve farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesi İstiklal (Çiftlik) Caddesinde de Sıfır Atık Dönüşüm Projesi hayata geçiriyor.

Büyükşehir’in gönüllü “Çevre Anneleri” Çiftlik Caddesi’nde

981 konut ve 436 işletmenin sıfır atık sistemine uygun hale getirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllü Çevre Anneleri ve personelleri ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Kulübü öğrencileri ve Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu; Çiftlik Caddesi’nde anket ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler iş yerlerini ve evleri tek tek gezerek vatandaşların sıfır atık sistemine yönelik genel bilgi durumlarını ölçtü, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin Çiftlik Caddesi’ndeki Sıfır Atık Hareketi’ne esnafın ve vatandaşın desteği de yoğun oldu.