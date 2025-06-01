Samsun’da aynı hastanenin kardiyoloji ve kalp, damar cerrahisi kliniğinde çalışan ikiz kardeşleri, personel, hasta ve hasta yakınları ayırt edemeyince ortaya komik görüntüler çıkıyor.

Medicana International Samsun Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp, Damar Cerrahisi Kliniğinde çalışan Hasan Büyük ve Hüseyin Büyük (54) tek yumurta ikizleri olarak hayatlarını sürdürüyorlar. 18 yıldır aynı klinikte çalışan ikizleri, eski çalışma arkadaşları ayırt etse de yeni işe giren personel, hasta ve hasta yakınları ise ayırt etmekte güçlük çekiyor. İkizlerden haberdar olmayan hasta ve hasta yakınları ikizleri aynı anda görünce gözlerini ovuşturup tansiyonlarını ölçtürürken, personel ise hangi ikizle iletişime geçtiklerine emin olamıyor.

"Ayırt edici bir özelliklerini buldum ve durumu böyle çözdüm"

İlk yıllarda ikizleri ayırt etmekte zorluk çektiğinden kendince bir çözüm bulduğunu ifade eden Koroner Yoğun Bakım Sorumlusu Aslı Barış, "18 yıldır Hasan ve Hüseyin Büyük ile birlikte çalışıyorum. İlk günden beri isim karıştırma olayları hep oluyor. Ben bir ayrıcı noktalarını buldum. Birinin dudağının üstünde ‘beni’ var. Onu görürsem ‘Bu Hüseyin’ diyorum. Ben durumu böyle çözdüm" dedi.

"İkiz çalışanlarımızı ayırmakta ilk 5-6 yıl çok zorluk çektik"

İkizlerle çalıştıkları ilk yıllarda birbirlerini ayırt etmekte çok zorlandığına değinen Koroner Anjiyografi Sorumlusu Fatih Kılıç, "İkiz çalışanlarımızı ayırmakta ilk 5-6 yıl çok zorluk çektik. Yıllar sonra ikisini Hasan ve Hüseyin olarak ayırmaya başladık. Yine de bazen dalgınlıkla karıştırabiliyoruz. Birinden malzeme istediğimde ‘Neden getirmedin’ diye soruyorum. ‘Benden malzeme istemediniz’ dediğinde ise karıştırdığımı anlıyorum" diye konuştu.

"En çok hasta ve hasta yakınları karıştırıyor"

Hasan-Hüseyin ikizlerini en çok hasta ve hasta yakınlarının karıştırdığını file getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Durna, "İlk başta Hasan ve Hüseyin’i ayırmanın imkanı yoktu. O yüzden Hasan-Hüseyin diye beraber çağırıyorduk. O an hangisi ise o geliyordu. Yıllardır çalıştığımız için artık sorun yaşamıyoruz. Ancak hastalar çok karıştırıyorlar. Odadan çıkan hasta başka bir yerde ikizlerden birini görünce şaşırıyor. Çünkü gerçekten ikizler birbirine çok benziyor" şeklinde konuştu.

"Zamanla gözler alışıyor ve bizleri ayırt edebiliyorlar"

Hastane personelinin zamanla kendilerini ayırt ettiğini belirten Hasan Büyük, "1971 yılında Samsun’da doğduk. Aynı yerde aynı birimde çalışmamız da dikkat çekiyor. Hasta ve hasta yakınları bize samimi davranıyorlar. Hastane çalışanları da ilk başladıklarında bizi çok karıştırıyorlar. Zamanla göz alışıyor ve bizi ayırt edebiliyorlar. 18 yıldır sağlık sektöründe çalışıyoruz. Yıllardır çalışıyoruz. Hastanemize, bize kucak açtıkları için şükran duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizi gören, ‘tansiyonum düştü’ diyor"

Ummadık anda kendilerini gören hata yakınlarının tansiyon ölçtürttüğünü ve gözlerini ovaladığını vurgulayan Hüseyin Büyük ise "Yıllardır aynı birimde çalışıyoruz. Bazen bir kapıdan ben giriyorum, bir kapıdan o çıkıyor, görenler şaşırıyor. Anjiyoya bir hasta geliyor, sonra yoğun bakıma bakıyor ve orda da bizi görüyor, ‘Tansiyonum düştü’ diyor. Böyle olaylarla çok karşılaşıyoruz. En çok hata yakınları bizi karıştırıyor. Hasta yakınları, ‘Size bir şey sormuştum’ diyor, ‘Ben değilim’ diyorum. Böyle karıştırma vakalarıyla çok karşılaşıyoruz. Akrabalarımızın çoğu da hala bizi ayırt edemiyorlar" dedi.

18 yıldır beraber çalışan Büyük ikizleri, uzun yıllar daha beraber çalışmak istediklerini söyledi.