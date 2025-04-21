Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları ile ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında altyapı çalışmalarıyla ilgili gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı gözlemlenmiştir. Efeler ilçemizdeki mevcut kanalizasyon hattının tamamı Doğu Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletilmekte bu tesise ulaşan tüm atık sular arıtılarak çevre mevzuatına uygun şekilde alıcı ortama deşarj edilmektedir. Doğu Atık Su Arıtma Tesisi ve Nazilli Atık Su Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 24 saat esasına göre SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) ile izlenmektedir. Didim Akbük Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Terfi Merkezi yapım işi, belirlenen iş programına uygun şekilde devam etmekte olup kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Genel Müdürlüğümüz, tüm çalışmalarını bilimsel esaslar doğrultusunda, özen ve titizlikle yürütmektedir. Yetkili kurumlar dışında yapılan açıklamalara ve bilgi kirliliğine itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı.