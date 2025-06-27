Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spor yatırımları ve gençlik projeleriyle Avrupa Spor Şehri olan Kayseri’de, bakanlık ve yerel yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin spor başkenti kimliğini her geçen gün daha da pekiştirmek için gayretlerini sürdürüyor.

Kayseri’yi sporun ve gençliğin merkezi haline getirmek amacıyla yatırımlarına kararlılıkla devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda önceki dönem TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Emekli Vali Celalettin Güvenç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç ile birlikte, Avrupa Spor Şehri Kayseri’de yürütülen projeler, tesisleşme çalışmaları, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği konuları masaya yatırıldı. Spor altyapısının daha da güçlendirilmesi, gençliğe yönelik yatırımların çeşitlendirilmesi ve şehirdeki spor kültürünün yaygınlaştırılması gibi başlıklar üzerinde verimli değerlendirmeler yapıldı.

Kayseri’nin "Avrupa Spor Şehri" unvanına yakışır şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin gençliğine ve spora yatırım yapmaya devam ediyoruz. Her yaş grubuna hitap eden modern tesislerle Kayseri’yi örnek bir spor şehri haline getirmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kurumlarından ve siyasi partilerden gelen önemli ziyaretlere de ev sahipliği yaptı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanması dolayısıyla Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Kıymetli Başsavcımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan, AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü, önceki dönem AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberlerindeki heyet de Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehircilik ve kadın odaklı projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.