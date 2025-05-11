Aydın genelinde ulaşım ağını genişleten Aydın Büyükşehir Belediyesi, eş zamanlı olarak yürttüğü çalışmalarla yol yapımlarına aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından hayata geçirilen proje, yatırım, hizmet ve çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Aydın’ı modern ulaşım ağı ile buluşturmak, konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde, Sultanhisar ilçesi Güvendik, Malgaçemir ve Malgaçmustafa Mahallelerinde ve Buharkent ilçe merkezinde çalışmalar eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Kırsaldan kent merkezlerine kadar Aydın’ın tüm mahallelerini modern, güvenli ve konforlu yollar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk sahasında bulunan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaş odaklı belediyecilik çalışmaları Aydınlılar tarafından da takdirle karşılanıyor.

"Vatandaşlarımızı hizmetlerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz"

Çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından yatırımlarımız, çalışmalarımız, hizmetlerimiz ve projelerimiz güzel Aydınımıza kazandırılmaya devam ediyor. Hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturmaya, Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.