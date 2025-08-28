Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eş koordinatörlüğünde ve Litvanya Dışişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen Green Missions for Climate Finance (GM4Finance) Projesi kapsamında, Antalya’da "Enerji Akıllı Belediyeler için İklim Finansmanı Öğrenme Süreci" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programı çerçevesinde Litvanya heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’i ziyaret etti.

Türkiye-Litvanya işbirliği "Enerji Akıllı Belediyeler için İklim Finansmanı Öğrenme Süreci" GM4Finance Projesi kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde eğitim programı düzenlendi. Proje kapsamında Litvanya heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’e de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Başkan Vekili Büşra Özdemir, "2020 yılında Türkiye’de ilk defa İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nı kuran belediye olmaktan da gurur duyuyoruz. Çevre ve doğa dostu projelerle Antalya’nın iklim krizine dirençli bir kent olması konusunda çalışmalarımız sürüyoruz. İklim değişikliğinden olumsuz olarak etkilenecek bir şehirde yaşadığımızın farkındayız. Bu kapsamda Antalya’nın yarınları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Örneğin 7 tane olan GES sayımızı 18’e çıkardık. 19’ncu GES projemiz ise tamamlanmak üzere. Bu projeye de tam desteğimiz sürecek. Projeye emek ve katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Antalya’nın büyük potansiyeli var"

EU4ETTR Proje Takım Lideri Daiva Matoniene de Antalya’da bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu söyleyerek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğümüz projelerde çalışmaktan mutlu oluyorum. Başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum. Eko turizm, tarım ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda Antalya’da büyük bir potansiyel var bu konularda işbirliği çalışmaları yapabiliriz" diye konuştu.

"Türkiye ve Avrupa’ya örnek olacak"

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı IPADemi Eğitim Koordinatörü Dr. Arda Deniz Aksular da, "Antalya gibi çok güzel bir şehirde olmaktan dolayı mutluyum. AB Başkanlığı olarak bu projeye destek veriyoruz. Eğitim koordinasyon desteği veriyorum. Büyükşehir’de gerçekleştirdiğimiz eğitimler yararlı geçiyor. Antalya hem Türkiye hem de Avrupa’ya örnek olacak bir noktada. O nedenle bu potansiyeli geliştirmeliyiz" dedi.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, bir süre Litvanya heyeti ile görüşerek, eğitim programını değerlendirdi. Ardından heyete plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

Yeşil dönüşüm için işbirliği kurulması amaçlanıyor

Proje eğitimine Litvanya’dan venionys Belediyesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı girişimi yetkilileri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, eğitim programını da ziyaret ederek, verimli bir eğitimin geçmesi temennisinde bulundu. Proje ile, Türkiye ve Litvanya’daki belediye temsilcilerini ve iklim uzmanlarını bir araya getirerek; iklim projelerinin finansmanı, yerel kapasitelerin geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm için yeni iş birlikleri kurulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.