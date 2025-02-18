Muğla Büyükşehir Belediyesi, girişimsel radyoloji ve üroradyoloji alanında tüm dünyada otorite olarak kabul edilen Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut’un katılımıyla 13 ilçede ‘Prostat ve Erkek Sağlığı’ konulu söyleşiler düzenleyerek bu önemli konuda toplumsal farkındalık oluşturuyor.

13 İlçede ‘Prostat ve Erkek Sağlığı’ konulu söyleşi düzenleniyor

Muğla’nın 13 ilçesinde yapılması planlanan söyleşiler bugüne kadar Fethiye, Ortaca ve Yatağan ilçelerinde yapıldı. ‘Prostat ve Erkek Sağlığı’ konulu söyleşiler sayesinde yaygın ve önemli bir sağlık sorunu konusunda toplumda farkındalık oluşturması hedefleniyor. Prostat ve Erkek Sağlığı söyleşileri 24 Şubat Dalaman, 28 Şubat Bodrum ilçelerinde devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı etkinlik kapsamında Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut tarafından 13 ilçede ‘Prostat ve Erkek Sağlığı’ konulu söyleşiler gerçekleştirilmeye başlandı. İlgili ilçe belediyelerinin katkısıyla yürütülen proje kapsamında, girişimsel radyoloji ve üroradyoloji alanında uluslararası ölçekte otorite olarak kabul edilen Profesör Dr. Turgut konuşmacı olarak yer alıyor.

Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut; "Özellikle prostat kanseri için erken tanı hayat kurtarıcı olabiliyor"

Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut söyleşilerle ilgili şunları söyledi; "Erkek sağlığını ilgilendiren sorunlar toplumumuzda maalesef tabu olarak görüldüğü için doktora başvurmada çekingenlik nedeniyle tanıda geç kalınabiliyor, halbuki özellikle prostat kanseri için erken tanı hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu etkinlik dizisiyle, başta prostat kanseri olmak üzere prostat ve erkek sağlığını ilgilendiren hastalıklarla ilgili olarak toplumu bilgilendirmeyi ve erken tanının önemine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladık"