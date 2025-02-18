SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ’Başkan Okulumda Projesi’ çerçevesinde öğrencilerle buluşarak talep ve önerilerini dinledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Başkan Okulumda Projesi’ çerçevesinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. Canik’te eğitime yönelik ilçeye kazandırdıkları projelerden bahseden Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitim alanında yönelik hayata geçirmeyi hedefledikleri yeni projeler hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Öğrencilerin heyecan ve yoğun ilgisine sahne olan buluşmada Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerden gelen sorular üzerine belediye başkanının görevleri, yerel yönetimler, belediye meclislerinin çalışma yönetmenliği hakkında da bilgiler paylaştı. Eğitime yönelik projelerle öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hedeflerine giden yolda her daim gençlerimizin yanındayız" dedi.

Sınav ücretleri bu yılda Canik’ten

İlçedeki tüm öğrencilere YKS, LGS, KPSS sınav ücret desteği sağladıklarını ve YKS ücret desteği başvuru sürecinin devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılamaya devam ediyoruz. Her yıl geleneksel olarak sınav ücret desteklerimizi sürdürüyoruz. Canik’imizdeki tüm öğrencilerimizin YKS, LGS ve KPSS sınav ücretlerini biz karşılıyoruz. Sınav ücret desteklerimiz, ilkokul birinci sınıfların tamamına sağladığımız çanta ve kırtasiye seti desteğimiz, üniversite öğrencilerine burs desteğimiz, sınavlara hazırlanan öğrencilerimize yönelik eğitim materyali ve bilişsel beceri testi desteklerimizle değerli ailelerimizin eğitim harcamalarına destek oluyor, aile bütçelerine katkılarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Eğitime yönelik yeni projeleri ilçede hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitim ve eğitim hayatına dair projelerle öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. ’Eğitim Dostu Belediye’ unvanımızla eğitimde farkındalık oluşturan çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Hayallerine giden yolda öğrencilerimizle beraberiz" şeklinde konuştu.

Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı. Program, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın öğrencilere hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.