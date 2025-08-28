Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 15 modern kütüphanesiyle her yaştan vatandaşı kitapla buluşturuyor. 75 yaşındaki Edebiyat Öğretmeni ve Yazar Sebahattin Karazehir’in eski öğrencileriyle birlikte kitap okuduğu Merkez Kütüphane, bu kültürel dönüşümün simgesi haline geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen bu kültürel hamle, şehri adeta bir ’okuyan ve okutan şehir’ kimliğine kavuşturdu. Her geçen gün daha fazla vatandaş, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu kütüphane hizmetlerinden faydalanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kültür ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şehir genelinde hizmet veren 15 modern ve donanımlı kütüphane, 7’den 77’ye tüm vatandaşlara kitapla buluşma imkânı sunuyor. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri, Büyükşehir Merkez Kütüphanesi’nde yaşanıyor. 75 yaşındaki Edebiyat Öğretmeni ve Yazar Sebahattin Karazehir, burada hem bireysel olarak kitap okuyor hem de öğrencileriyle bir araya gelerek onları kitapla buluşturuyor. Kütüphanede öğrencilerini gördüğünde yaşadığı mutluluğu dile getiren Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden emekli olan Edebiyat Öğretmeni, Yazar Sebahattin Karazehir, "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun şehrimizin değişik semtlerine çok güzel kütüphaneler yapmış. Örneğin Kayseri Lisesi’nin karşısındaki Merkez Kütüphane, değişik mahallelerdeki o harika kütüphanelere hayran olmamak elde değil" dedi. Karazehir, Kayseri’nin bir kültür merkezi haline geldiğini belirterek bu noktadaki katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, şunları söyledi;

"Belediyemizin yanındaki kütüphaneye geldim, öğrenciler oturmuşlar modern bir havada hem ders çalışıyorlar hem kitaplar yanlarında o kitapları okuyorlar. Bunlara hayran olmamak elde değil. Kütüphaneye gelirken öğrencilerimi gördüm. Koltuklarında kitaplar, hem kitap okuyoruz, hem ders çalışıyoruz dediler. Onları görmek beni son derece mutlu etti. Öğrenciler bir taraftan bilgisayar ortamında ödevlerini hazırlıyor, bir taraftan kitap okuyorlar. Kaynak kitapların bulunması, çok değişik sosyal içerikli kitapların bulunması son derece sevindiricidir. İstediğiniz türden kitapları, ekonomik, sosyal, tarihi çok farklı türden kitapları bulabiliyorsunuz ya, o insanı mutlu ediyor. Şehrimizin değişik mahallerinde mükemmel kütüphaneler yapılmış. Emeği geçen herkese, önce başkanıma, çok teşekkür ediyorum. Kayseri bir kültür merkezi haline geldi."

Büyükşehir kütüphanelerinde sunulan arşiv, zengin kitap koleksiyonu, sessiz çalışma alanları ve etkinlik salonları, bilgiye erişimi kolaylaştırırken, aynı zamanda gençleri, öğretmenleri ve aileleri kitapla bir araya getirerek güçlü bir kültürel bağ kuruyor.