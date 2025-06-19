Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yangın riskine karşı termal drone sistemiyle ormanlık alanlar başta olmak üzere mesire alanlarını ve park bahçeleri tarıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yangın riskine karşı önlemlerini artırdı. Bu kapsamda termal drone sistemini devreye sokan ekipler, ayrıca 8 noktada 8 araç ve 16 personel ile ekinlerin ve ormanlık alanların bulunduğu çeşitli bölgelerde yangınlara karşı nöbet tutuyor.

Yeni uygulama kapsamında termal görüntüleme özellikli insansız hava araçlarıyla yangın tehlikesi taşıyan bölgeler düzenli olarak taranıyor. Sıcaklık artışı anlık olarak tespit edilerek ilgili birimlere bilgi aktarımı sağlanıyor. Uygulamanın, yangınların erken tespiti ve hızlı müdahaleyle kontrol altına alınmasına katkı sunması hedefleniyor.

Ekipler, ekili alanların yoğun olduğu İslahiye/OSB Leçe Bölgesi, Nurdağı Gözlühöyük Mahallesi, Nurdağı Sakçagözü Mahallesi, Oğuzeli Kayacık Sulama Birliği, Oğuzeli Karacaören Mahallesi, Araban Karavaiz Mahallesi, Araban/Pazarcık yolu, Şahinbey Yeşilköy Mahallesi’nde toplam 8 noktada 8 araç ve 16 müdahale personeli yangın ihtimaline karşı hazır tutuluyor.

Öte yandan Burç, Erikçe, Dülük ormanları ve çevresi, Kıraçtepe Mesire alanı ve çevresi sürekli olarak ekipler tarafından kontrol ediliyor.