Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi mirasa sanatla dokunuşu tarihi Kayseri Kalesi, Kazak sanatçılar Kamila Baurzhanova ve Ermek Kazmukhambetov’un mini konseriyle taçlandı.

Tarihi Kayseri Kalesi, bu kez uluslararası bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı. Kazakistan’ın Almatı kentinden gelen Kazak sanatçılar Kamila Baurzhanova ile Ermek Kazmukhambetov, ilk kez geldikleri Kayseri’de tarihi mekânları gezerek, Kayseri Kalesi’nde mini bir konser gerçekleştirdi.

Kazak sanatçılar, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’na bağlı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz’den kale hakkında bilgiler aldılar. Sanatçılar, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Kayseri Kalesi’ni gezerek, burada çektikleri videolarla şehri kendi ülkelerinde tanıtmayı amaçlıyor.

Ermek Kazmukhambetov, Kayseri’ye ilk kez geldiklerini belirterek, şehre ve Kayserililere duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kazmukhambetov, "İlk defa geldik. Türk kardeşlerimize çok sevgilerimizi iletiyoruz. Bu kadar güzel bir yerde bize video çekiyorlar ve bize misafirperverliğini gösteriyorlar. Kayseri şehri çok güzel bir yermiş. Kayseri’de oturanlar çok misafirperver ve hürmetli insanlar. Kayseri’ye turist olarak geliniz. Burada çok tarihi yerler varmış. Buraya geldiğime çok sevindim. Türklüğün tarihinin olduğu bir mekânmış Kayseri" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "sanat ve kültürle iç içe şehir" vizyonuyla yerli ve yabancı sanatçıları tarihi ve kültürel mekânlarda ağırlayarak şehrin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor.