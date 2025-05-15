Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda kurbanlık satmak isteyen vatandaşlar için yer satışları 20 Mayıs Salı gününde başlıyor.

Muttalip Sarıcakaya yolu 2’nci kilometrede bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda, Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Her yıl hayvan satıcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği alanda satış yapmak isteyen hayvan yetiştiricileri için yer kiralama süreci 20 Mayıs itibariyle başlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kiralama ücretinin kapalı padoklar için 20 bin TL, açık alanlar için 15 bin TL olduğunu ve satıcıların Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi ile birlikte bu ücreti 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında Gelir Şube Müdürlüğü’ne, 23 Mayıs tarihi itibariyle ise doğrudan hayvan pazarına açılacak gişeye yatırabileceklerini ifade ettiler.

Hayvan pazarında satışlar 23 Mayıs’ta başlayacak ve kurban bayramının üçüncü günü de dahil vatandaşlara hizmet verecek.