Eskişehir’de bayram tatilinde ’kanun’ isimli enstrümanıyla vatandaşları sokak sanatı ile buluşturan bir müzisyen ilgi çekti.

Kurban Bayramı’nda kent merkezinde sessizlik hakim olurken, bir sokak sanatçısı Adalar Bulvarı’nda vatandaşların karşısına çıktı. ’Kanun’ isimli enstrümanı ile çeşitli parçaları çalan sokak müzisyeni, çevreden geçen vatandaşların ilgisini üzerine topladı. Bazı vatandaşlar duraksayıp mini konserin tadını çıkarırken, bazı vatandaşlar da sanatçıya bağış yaparak destekte bulundu.