Mersin Büyükşehir Belediyesince, ’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ etkinlikleri kapsamında Engelsiz Yaşam Parkında düzenlediği ’80’ler 90’lar Partisi’nde özel bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Kentteki tüm özel gereksinimli bireyler ve ailelerine açık olan ve yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının 80’li ve 90’lı yıllara ait sevilen şarkıları seslendirmesiyle unutulmaz anlar yaşandı. Pamuk şeker, patlamış mısır ve kısır ikramlarının da yapıldığı etkinlikte, dönem konseptiyle hazırlanan özel köşede hatıra fotoğrafları çekildi.

Disko topları altında dans ederek doyasıya eğlenen özel bireyler, hem sosyalleşme fırsatı buldu hem de kendilerini özel hissetmenin mutluluğunu yaşadı. "Sevgi varsa engel yok" mottosuyla düzenlenen Engelliler Haftası programlarının devam edeceği bildirildi.

"Kentimizde bulunan bütün engelli bireylere açık bir parti oldu"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, Engelliler Haftası kapsamında çok çeşitli etkinlikleri olduğunu anlatarak, "Engelsiz Yaşam Parkında 80’ler 90’lar konsepti ile özel gereksinimli bireylerimizle birlikte bir parti düzenledik. Bu parti; belediyemizin hizmetlerinden faydalanan engelli bireylerin yanı sıra, kentimizde bulunan bütün engelli bireylere açık bir etkinlikti. Bazı engelli bireyler partiye uygun konseptte giyindiler ve doyasıya eğlendiler. Engelliler Haftası boyunca bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarımızdan etkinliklerimizi takip ederek katılım sağlayabilirler" dedi.

Etkinliğe katılan özel bireyler ve aileleri, eğlencenin tadını doyasıya çıkardı

Oğlunun Büyükşehir Engelsiz Yaşam Parkındaki tüm etkinliklerden yararlandığını ve çok memnun olduklarını söyleyen velilerden Hülya Önder, "Bugün 80’ler 90’lar Partisi oldu. Mümkün olduğunca konsepte uymaya özen gösterdim. Çocuklarımız toplumun parçası olduğu zaman daha mutlu oluyor ve kendimizi daha güvende hissediyoruz. Bizim en büyük kaygımız yarınlar. Tam olarak bu kaygıları gidermiş olmasak da umut besliyoruz. Bu bağlamda her alanda, her yerde çocuklarımızın var olması için elinden geleni yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bir başka veli Nedime Demir, düzenlenen etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, "Çok eğlenceli ve samimi buldum. 80’ler ve 90’ların ruhunu bize tekrar yaşattılar. Bu konsept herkese açık oldu. Davetlileri geniş yelpazede tuttular. Bu yönden çok hoşuma gitti" diye konuştu.

Etkinliğe katılan özel bireylerden Alın Katırcıbaşı ise "Eğlendim. Güzel parti oldu. Dans ettim. Konser de dinledim. Bugün mutluyum" derken Beyza Günşor, "Bugün 90’lar partisi vardı. Arkadaşlarımla çok eğlendim" ifadelerini kullandı.