Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gece gündüz demeden hayata geçirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Ulaşım Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler bu sefer ise Germencik’te kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Sorumluluk alanlarında hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler vatandaşlardan da tam not aldı. Temizlikten onarıma kadar yapılan uygulamalarla Germencik pırıl pırıl oldu.

"Kentimizin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz"

Çevre temizliği ve bakım çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışmaya, kentimizin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Germencikli vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.