Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan güz dönemi etkinlikleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde baleden satranca, halk oyunlarından resime kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor.

Güz dönemi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ile miniklerin ilgi alanlarına göre farklı dersler ile gelişimleri destekleniyor. Çocuklar, tamamı ücretsiz olan kurslara katılarak kendilerini geliştirme ve sosyalleşme imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlı çocuklar için başlatılan satranç ve akıl oyunları eğitimleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Satranç ve akıl oyunları eğitimleri ile çocukların analitik düşünme, strateji geliştirme ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesi sağlanıyor, kişisel gelişimlerine katkı sunuluyor. Kurslar ile çocuklar eğlenirken öğreniyor, geleceklerindeki hayatlarına en iyi şekilde hazırlanıyor.

Çocukları için gerçekleştirilen eğitimlerden memnuniyet duyduklarını belirten veliler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan çalışmaları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.