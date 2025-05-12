Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Drama Atölyesi’ öğrencileri yıl sonu gösterilerinde hünerlerini sergiledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşı kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde Aydınlı çocukların gelişimine destek olmak için başlatılan ‘Drama Atölyesi’ öğrencileri yıl sonu gösterilerini gerçekleştirdi.

Dönem boyunca aldıkları eğitimler ile sahne sanatlarını öğrenen minik öğrenciler eserlerini Aydınlılar için sergiledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta oyuncularından aldıkları eğitimler ile hazırladıkları gösterilerini Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda sergileyen minik oyuncuları yüzlerce Aydınlı izledi. Tiyatroseverler, minik oyuncuların gösterisini ayakta alkışladı.

Drama Atölyesi’nde gerçekleştirilen eğitimler ile çocuklarının iletişim becerilerinin geliştiğini, kendilerini ifade etmeyi öğrendiklerini belirten veliler Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.