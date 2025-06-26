Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun önderliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan çalışmalar Kuşadası’nın Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde de tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Davutlar ve Güzelçamlı’da kapsamlı çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Turizmin gözde noktalarından olan iki mahallede yapılan çalışmalar, bölge sakinlerinden tam not aldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlar ile her yıl binlerce turisti misafir eden Sevgi Plajı’nda peyzaj düzenlemeleri yaptı, budama ve temizlik işlemlerini titizlikle yürüttü.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise ana arterlerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden sürdürdüğü çalışmalar sayesinde mahalleler temizlendi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri’nde bulunan otobüs duraklarında kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler; yaya geçitleri ile sinyalizasyonlar ve trafik levhalarının da bakım çalışmalarını tamamladı.

Aydın’ın tüm ilçelerine gece gündüz demeden hizmet ulaştırdıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kuşadası’nın her köşesini daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Davutlar ve Güzelçamlı’da yaptığımız çevre düzenlemeleriyle hem vatandaşlarımızın hem de misafirlerimizin konforunu artırıyoruz. Hizmetlerimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.

Kuşadası sakinleri ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.