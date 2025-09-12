Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerinin Antalya yaşadığı barınma sorunlarına çözüm sunmak amacıyla açtığı öğrenci yurtları, yeni eğitim-öğretim yılına hazır. Öğrenci bütçesine uygun fiyat politikası ve sunduğu imkânlar ile Antalya’ya gelen öğrencilerin tercihi olan Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarında yeni dönem öncesi son hazırlıklar tamamlandı. Başvuruları tamamlanan yurtlar, yeni öğrencilerini bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci yurt ve misafirhaneleri yeni akademik yılda da tam kapasite hizmet sunacak. Antalya merkezde Akdeniz Üniversitesi’ne yakın konumda yer alan Kepez ilçesi Kültür ve Güvenlik Mahallesi öğrenci yurtları ile yüksekokulların bulunduğu Akseki ve Elmalı ilçelerinde bulunan toplamda 6 öğrenci yurdu ve 2 misafirhane öğrencilere bu yıl da sıcak bir yuva olacak.

Öğrencilere güvenli ve konforlu yaşam

280 kız ve 195 erkek öğrenci kapasitesine sahip yurtlar Türkiye’nin dört bir yanından eğitimleri için Antalya’ya gelen öğrencilere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu birçok imkân ve güvenliklerini sağlayan yurtlarda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ücretsiz internet, çamaşır ve ütü hizmeti sunuluyor. Yüksek kiralar ve yurt ücretleri nedeniyle barınma sorunları yaşayan öğrencilere uygun fiyat ve sunduğu imkânlarla iyi bir alternatif sunan Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtları gençlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

"Yurtlarımız üniversitelere yakın konumda"

Antalya’da hizmet veren öğrenci yurtları ve misafirhaneler ile ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci yurtları birim sorumlusu Tuğba Çetin "Yurtlarımızda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ücretsiz internet, çamaşır ve ütü imkânları yer almaktadır. Binalarımızda güvenlik personellerimiz 24 saat öğrencilerimizin güvenliği için görevlerinin başındadır. Oda sayılarımız 2-3-4 ve 5’er kişilik olarak değişmektedir. Yurt giriş çıkış saatlerimiz akşam 23:00 sabah 06.00 şeklindedir" dedi.

Sosyal ve kültürel imkanlar sağlanıyor

Öğrencilere birçok sosyal imkan sağlamaya çalıştıklarını belirten Tuğba Çetin, "Kütüphane, etüt salonu gibi çeşitli sosyal alan ve imkânları öğrencelerimize sağlıyoruz. Öğrencilerimize yönelik yıl içinde belediyemizin sosyal ve kültürel etkinliklerine rahatlıkla katılabilmektedir. Yurt ücretlerimiz öğrenci ve ailelerinin bütçelerine uygun olacak şekilde makul bir oranda tutulmuştur" diye konuştu.