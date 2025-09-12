Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 1,5 yıllık hizmet sürecini değerlendirerek, "Dünya’nın en güzel şehri olan Antalya’nın, yıllarca arka bahçesi olarak görülen ilçesi Kepez, hak ettiği değere kavuşamadı. Yerel seçimlerden bu yana geçen sürede, halkımızın güveni ve sizlerin desteğiyle birçok hizmeti Kepez’e kazandırdık. O destek, Kepez’de değişimin kapılarını araladı" dedi.

Kepez Belediyesi Proje İstişare Toplantısı, Antalya Bilim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez’in yıllarca hak ettiği değeri bulamadığını vurgulayarak, "Dünya’nın en güzel şehri olan Antalya’nın, yıllarca arka bahçesi olarak görülen ilçesi Kepez, hak ettiği değere kavuşamadı. Yerel seçimlerden bu yana geçen sürede, halkımızın güveni ve sizlerin desteğiyle birçok hizmeti Kepez’e kazandırdık. O destek, Kepez’de değişimin kapılarını araladı" dedi.

Cezaevi sürecini anlattı

Konuşmasında, görevinden ayrıldığı döneme ve sonrasında yaşananlara da değinen Başkan Kocagöz, "Kazadan 4,5 ay önce görevimden istifa etmiştim. Ancak kazanın ardından tutuklandım. İki ay cezaevinde, iki ay da hastanede kaldım. Bu süreçte halkımızın gösterdiği destek, iradeye duyulan saygının bir göstergesiydi" ifadelerini kullandı.

"Kasamız dolu denildi, 1.2 milyarlık borçla karşılaştık"

Mazbatasını 3 Nisan 2024’te aldığını hatırlatan Kocagöz, belediyenin mali tablosunu da paylaştı: Kocagöz, "Kasamız dolu deniliyordu ama göreve başladığımızda 1 milyar 226 milyon TL borçla karşılaştık. Şu ana kadar 696 milyon TL borç ödedik, kalan borç 530 milyon TL civarında. Tüm bunları öncelikli hizmetleri aksatmadan yaptık" ifadelerini kullandı.

"1,5 yılda 46 proje hayata geçti"

Başkan Kocagöz, 7 ana başlıkta belirlenen 105 projeden 46’sının hayata geçirildiğini açıkladı. Bunlardan 38’i tamamlanırken, 8’inin yapımı sürüyor. Hayata geçirilen projeler arasında Mahalle Meclisleri ve Ortak Buluşma Alanları (OBA), Emekli Lokalleri, Kent Lokantaları, Ring Kepez, Kepez Kent Tiyatrosu, Mimar Sinan Akademisi, Tekstil Atölyesi, Zübeyde Hanım Kadın ve Eğitim Sosyal Tesisi, Öğrenci Konukevi, Geçici Barınma Evi, Aşevi-Mobil Aşevi, Semt Evleri ve yakında açılacak Kepez Market yer aldı. Ayrıca uygulamaya geçecek KepKart ve Yaşlı Dostu Kepez projeleri de duyuruldu.

Sosyal yardımlar 10 kat arttı

Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini vurgulayan Kocagöz, "Sosyal yardım bütçemizi 7 milyon TL’den 80 milyon TL’ye çıkardık. Öğrencilerimize burs ve kırtasiye desteği verdik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kart, yiyecek, giyecek yardımları ulaştırdık. Tekerlekli sandalye, hasta yatağı, evde sağlık ve temizlik hizmeti gibi birçok desteği hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

"Yeni vizyon projeler geliyor"

Başkan Kocagöz, gelecek dönemde ilçenin sosyal hayatını canlandıracak ve vizyonunu büyütecek yeni projeleri de tanıttı. Yaşlılar Köyü adı altında huzurevi yanında demans ve parkinson hastalarına özel rehabilitasyon alanlarının yer alacağını belirten Kocagöz, Kent Orman Projesi ile spor sahaları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, açık hava restoran ve kafeteryalarla donatılmış bir yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi. İlçede doğal üretimi desteklemek amacıyla Özgürlük Organik Pazarı’nı hayata geçireceklerini ifade eden Kocagöz, 36 bin metrekarelik alana kurulacak Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı’nın ise 10 bin kişilik konser alanı, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile çocuk oyun alanlarına ev sahipliği yapacağını aktardı. Başkan Kocagöz, parkın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacağını da duyurdu.

"Cumhuriyet’in ışığında yürümeye devam edeceğiz"

Konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan Kocagöz, "Bizim için asıl başarı, Kepez’in her mahallesinde yaşayan vatandaşımızın kendini bu şehrin geleceğinde söz sahibi hissetmesidir. Hep birlikte, Cumhuriyet’in ışığında, Atatürk’ün yolunda; daha yaşanabilir, daha üretken, daha mutlu bir Kepez için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ilçenin değişim ve dönüşümü ile vizyon projeler masaya yatırıldı.