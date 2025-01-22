Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’nın ilk günü sona erdi. Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda 21-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonda, bugün de heyecanla başladı. Yaklaşık 500 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde 55 kg, 63 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg ve 130 kg kategorilerinde finale yükselen isimler belli oldu. Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’ndaki heyecan, yarınki final maçlarıyla devam edecek ve finaller TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacak.

Karşılaşmalar sonucunda, her sıklette finale çıkmaya hak kazanan sporcular şöyle:

55 Kilogram

Muhammed Emin Çakır (İzmir Büyükşehir Belediyesi), Emre Mutlu (Kayseri Şeker)

63 Kilogram

Kerem Kamal (İstanbul Büyükşehir Belediyesi), Veysel Sarıkurt (Ankara TEİAŞ)

72 Kilogram

Mehmet Mustafa Şahin (Ankara TEİAŞ), İbrahim Özdemir (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

82 Kilogram

Abdulsamet Başar (Sakarya Büyükşehir Belediyesi), Emrah Kuş (İzmir Büyükşehir Belediyesi)

97 Kilogram

Beytullah Kayışdağ (Ankara ASKİ), Mustafa Olgun (Ankara TEİAŞ)

130 Kilogram

Hamza Bakır (Ankara ASKİ), Fatih Bozkurt (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)