Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Veysel Özgür Sağlam’ın yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği “Asla Vazgeçme” isimli kısa filmi, önde gelen film festivallerinden ödül almaya devam ediyor.

Amerika’nın New York şehrinde bu yıl dördüncüsü, Los Angeles şehrinde altıncısı, Hollywood’da beşincisi, İtalya’nın Monza şehrinde beşincisi, Milano şehrinde yedincisi ve Hindistan’da bu yıl birincisi gerçekleştirilen bu festivaller sinema tutkunlarınca ilgiyle takip ediliyor. Dünya’nın birçok ülkesinden yapımcı ve yönetmenin katıldığı festivallere başvurusu yapılan filmlerin 4-5 binli rakamlara ulaştığı festivallerin resmi sayfaları tarafından bildiriliyor. Bu festivallerde düzenlenen yarışmalarda BUÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Veysel Özgür Sağlam’ın Asla Vazgeçme adlı filmi birçok kategori arasından altı farklı dalda ödüle layık görüldü.

Türk sinemacılarından övgü

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tarafından ağırlanan Öğr. Gör. Veysel Özgür Sağlam, film çekimlerini 2024 yılı Eylül ayında Bursa’da gerçekleştirdiklerini açıklayarak; “Mitolojik bir hikayesi olan Sisifos’un söyleminden yola çıkılarak hazırlanan senaryosu, absürt felsefe temelinde içerdiği psikolojik temalar ile ülkemiz sinemacılarının da övgüsünü kazandı. Filmin senaristliğini, yönetmenliğini ve yapımcılığını ben üstlendim. Başrolde ise ülkemizin önemli gitar virtüözü Bekir Küçükay ve eşi BeynurKüçükay yer aldı. Görüntü yönetmenliğini Hakan Kundurayapan, sanat yönetmenliğini de İzzet Boğa yaptı” dedi.

Film için özel olarak ‘’sisfos’’ heykeli yapıldı

Hikayenin ana unsuru için BUÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Heykeltıraş Rengin Solmaz Sönmez tarafından özel bir Sisifos heykeli yapıldığını söyleyen Veysel Özgür Sağlam; “Filmin özgün müzikleri ise gitarist besteci Bekir Küçükay ile Rus piyanist ve besteci Aleksandr Mekaev’in imzasını taşıyor. Film ekibinde, set amiri - sanat yönetmeni yardımcısı ve afiş tasarımı Sefer Terim, Dron operatörü Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Hasan Sarıtaş, CMY Medya’dan Turan Aras, kamera asistanı Hakan Orhan, post prodüksiyon Layat Prodüksiyon, makyaj Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencilerinden Zeynep Sıla Telli, Film set ekibi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden Bulut Bulgan, Eren Doğan, Sezgin Bayır ve Furkan Aksoy yer aldı” açıklamasında bulundu.

Sağlam, yakın gelecekte Bursa’da geniş bir gala organizasyonu yapmayı düşündükleri filmin farklı ülkelerden yeni ödüller almasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

İlk ödüller Abd, İtalya ve Hindistan’dan

Katıldıkları festivallerde şimdiye kadar 6 ödül aldıklarına dikkat çeken Öğr. Gör. Veysel Özgür Sağlam; “İtalya’daki 5. Monza Film Festivali’nde En İyi Fantezi Ödülü, 7. Milano Absurd Film Festivali’nde En İyi Sessiz Film Onur Ödülü, 4. New York Film &Cinematography Avards On Dakika Altı Kısa Film Official Selection Ödülü, 6. Los Angeles Film &DocumentaryAward Psikoloji Official Selection Ödülü, 5. Hollywood Best İndie Film Awards On Dakika Altı Kısa Film Official Selection Ödülü ve Hindistan’daki 1.AstropholicShort Film Festivali’nde En İyi Sessiz Film Official Selection Ödülünü aldık. Yeni ödüller için başvurularımızı sürdürüyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.