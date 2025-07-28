Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında, çatının çökmesi sonucu 29 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak’ta bulunan bir demir doğrama atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işyerinde çalışan Okan K. (29), çatıya çıkarak güvercinleri beslemek istedi. Ancak bu sırada bastığı çatının aniden çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre yüksekten işyerinin içine düştü. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okan K., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.