Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, 16 Ağustos’ta Matlı Stadyumu’nda oynanacak hazırlık maçının detaylarını açıkladı. Gelir, yangın sonrası fidan kampanyasına aktarılacak.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Görüşmenin ana gündeminde iki kulüp arasında oynanacak hazırlık karşılaşması yer aldı.

Başkan Enes Çelik, maçın anlam ve önemine değinerek, "Geçen yıl ait oldukları yere dönmek adına güzel bir hikaye yazdılar. Eskişehir de güzel bir hava yakalayarak ses getirdi. 16 Ağustos’ta komşu şehir olarak Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda ağırlayacağız" dedi.

Hazırlık maçının taraftarlara açık olacağını belirten Çelik, elde edilecek gelirin afet bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması için Teksas grubunun başlattığı fidan kampanyasına aktarılacağını duyurdu.

Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok ise dostluk mesajı vererek, "Futbol takımından daha fazlası, iki şehrin efsane takımı. İki ezeli rakip, ebedi dost camianın bir araya gelmesi için buradayız. Tüm taraftarları 16 Ağustos’ta oynanacak maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.