Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangınlardan dolayı belediye isimleri kullanılarak IBAN istenen mesajların gerçek dışı olduğunu belirterek, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Bursa’da günlerdir farklı bölgelerde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi vatandaşları önemli bir konuda uyardı. Belediye, yardım bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara SMS yolu ile yaptığı uyarıda, "Harmancık ve diğer yangın bölgelerine yardım gerekçesiyle belediyemizin adı kullanılarak IBAN paylaşıldığına dair bildirimler gerçeği yansıtmamaktadır. Lütfen bu tür mesajlara itibar etmeyiniz ve kesinlikle herhangi bir para gönderimi yapmayınız. Bu tür durumları emniyet güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.