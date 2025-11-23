Türk dünyası ile akademik ve bilimsel ortaklığın geliştirilmesi hedefiyle çok sayıda faaliyet gerçekleştiren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Azerbaycan Sumgayıt Devlet Üniversitesi ile de özel bir protokolü hayata geçirdi.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, resmi görüşmeler kapsamında Azerbaycan Sumgayıt Devlet Üniversitesi yöneticileriyle bir araya geldi. Ortak faaliyetlerin geliştirilmesi noktasında karar kılan taraflar, hazırlanan ikili işbirliği protokolüne imza attı. İmza töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Türk dünyası başta olmak üzere uluslararası arenada faaliyet gösteren tüm yükseköğretim kurumları ile ilişkilerin geliştirilmesine özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Kardeş ülke olarak gördükleri Azerbaycan’ın üniversiteleri ile geçmişten gelen yakın dostluklarının bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Arı; "Üniversitemiz, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanında ivme kazanan çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı’nın öncül programı konumunda olan Orhun Değişim Programı kapsamında üniversitemizin yürüttüğü faaliyetler, bölgesel akademik bütünleşmeye ve Türk Dünyası üniversiteleri arasındaki işbirliğinin derinleşmesine katkılar sunmaktadır" dedi.

Arı, Sumgayıt Devlet Üniversitesi ile de Orhun Değişim Programı dâhil olmak üzere çok boyutlu işbirliği imkânlarının geliştirilmesine yönelik ortaklık yürüteceklerini ifade etti.

BUÜ, aynı zamanda Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Finans, Muhasebe, Denetim ve Dijitalleşme Sempozyumu’na da katkı sağladı. BUÜ’yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yer aldığı sempozyum; Türkiye başta olmak üzere, Türk dilinde eğitim veren 30’dan fazla üniversitenin temsilcilerini bir araya getirdi. Finans, muhasebe, denetim ve dijitalleşme alanlarındaki güncel gelişmelerin değerlendirildiği kapsamlı bir akademik platform olan sempozyumun açılışında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı da konuşma yaptı.