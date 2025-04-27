Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)", 27 Nisan 2025 Pazar günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sonuçlar 30 Mayıs'ta açıklanacak.ANKARA (İGFA) - 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı"; 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nı resmi internet sitesinde yer alan habere göre sınav sonuçlarının 30 Mayıs 2025'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edileceği duyuruldu.