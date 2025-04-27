Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)", 27 Nisan 2025 Pazar günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sonuçlar 30 Mayıs'ta açıklanacak.ANKARA (İGFA) - 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı"; 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nı resmi internet sitesinde yer alan habere göre sınav sonuçlarının 30 Mayıs 2025'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edileceği duyuruldu.
Kaynak: İGF