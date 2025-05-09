Bursa’da Köy Enstitüsü geleneğini yaşatmak için bir müze kuruluyor. LÖSEV ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek proje, eğitim tarihine ışık tutacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da, Köy Enstitüsü felsefesini geleceğe taşımak ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla önemli bir proje başlatıldı.

Bursa Çocuk Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü Proje Koordinatörü Birgül Diker, LÖSEV Atatürk Müzesi Koordinatörü Özgür Ceren Can ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Bursa Şubesi Başkanı Jülide Akköprü, Bursa’da bir Köy Enstitüsü Müzesi kurulması için iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

2024’te Osmangazi ilçesinde açılan LÖSEV Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü, lösemili çocuklara doğayla iç içe bir eğitim ve rehabilitasyon ortamı sunuyor. 2 bin metrekare kapalı, 6 bin metrekare peyzaj alanına sahip olan enstitü, 65 kişilik konaklama kapasitesiyle Türkiye’nin dört bir yanından çocuklara hizmet veriyor. Yeni müze, bu enstitünün misyonunu tamamlayarak Bursa’ya kültürel bir zenginlik katacak.

YKKED Bursa Şubesi’nin projeye desteğiyle, Köy Enstitüsü felsefesi günümüz eğitim anlayışıyla harmanlanacak.

Müze, eğitim tarihine ışık tutarken genç nesillere ilham vermeyi hedefliyor.

İlgili kurumların destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan proje, hem geçmişin değerlerini koruyacak hem de geleceğe yönelik eğitim projelerine öncülük etmesi bekleniyor.