Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2024 Yılı Türkiye’nin Patent Haritası çalışmasında yer alan birçok kategoride en iyiler arasında gösterildi.

Patent Effect firmasının hazırladığı "Türkiye’nin Patent Haritası Raporu", TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek yayımlandı. Teknoloji kategorileri IPC-CPC patent sınıflarına göre analiz edilen raporda Bursa Uludağ Üniversitesi ve ULUTEK Teknopark’ın verileri de değerlendirildi.

Uluslararası patent başvurularında Türkiye 4’üncüsü

Raporda ilk olarak üniversitelerin uluslararası patent başvurularına yer verildi. Bu alanda yaklaşık 10 yıldır en iyiler arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi, 2024 yılında yayınlanan Uluslararası Patent Başvuruları (PCT) sıralamasında da 37 patent başvurusu ile 4’üncü sıradaki yerini korudu. Üniversitelerin portföylerinde bulunan toplam patent başvurularının sıralandığı listede 142 patent başvurusu ile 12’nci sırada yer alan BUÜ, toplam Avrupa Patent (EP) patent tescillerine göre ise listede 15’inci sırada gösterildi. ABD patent başvurularında 8 adet ile 19’uncu sırada bulunan BUÜ, ABD patent tescillerine göre ise 5 adet tescil ile 15’inci sırada yer aldı.

Tekstil teknolojilerinde yine 1 numara

Tekstil teknolojileri kategorisindeki istatistikler kısmında ise en fazla patente sahip üniversiteler arasında Türkiye’nin en iyisi BUÜ oldu. Uzun süredir bu unvanı elinde tutan BUÜ, gıda ve içecek teknolojileri kategorisinde de en iyi 6 üniversite arasında gösterildi. Batarya teknolojileri kategorisinde ilk 7 arasında yer alan üniversite, otomotiv teknolojileri ile üretim ve yapı işleri teknolojileri kategorisinde 8’inci sırada yer aldı. Robotik teknolojiler kategorisinde en iyi 9 üniversite arasında bulunan BUÜ, siber güvenlik teknolojileri kategorisinde de 10’uncu sıraya yerleşti.

Patent ticarileştirmede de en iyiler arasında

Açıklanan raporda patentlerin ticarileştirme performansları da analiz edildi. "Ticarileştirme Sözleşme Sayısı" kategorisinde 5’inci olan BUÜ, Patent Ticarileştirme Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında en iyi 7 üniversite arasında gösterildi. Bursa Uludağ Üniversitesi, 2024 yılı sonu itibarıyla patent ticarileştirme şampiyonu üniversiteler sıralamasında (kümülatif) bulunan "Ticarileştirme Sözleşme Sayısı" ve "Lisanslanan/Devir Edilen Patent Sayısı" kategorilerinde de en iyi 7 üniversite arasında yer aldı.

ULUTEK Teknopark bir kez daha en iyi ilk 5’te

Tamamen 2024 yılı verilerinin tamamının esas alındığı Türkiye’nin Patent Haritası Raporu’nda ULUTEK Teknopark da her zamanki gibi en iyiler arasında yer aldı. Raporda, Türkiye’de teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların yaptıkları patent/faydalı model başvuruları analiz edildi. ULUTEK Teknopark, Genel Bakış-İstatistikler kısmında adrese dayalı olarak tespit edilen patent/faydalı model rakamlarına göre oluşturulan ’En İyi 20 Teknopark’ listesinde bir kez daha ilk 5 arasında gösterildi.