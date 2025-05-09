Yeni kurulan Kuşadası İlim Meclisi, ilk toplantısında Kuşadası Ticaret Tarihi kitabını tanıttı.

Kuşadası’nda kurulan İlim Meclisi, ilk resmi tanıtım toplantısını Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, meclis üyelerinin tanıtımıyla devam etti.

Kurucu Başkan Mahmut Ökçesiz, İlim Meclisi’nin kuruluş manifestosunu kamuoyuyla paylaştı. Manifestoya göre meclis, Kuşadası sevdalısı 45 kişinin gönüllü katkılarıyla kuruldu.

Toplantıya katılan hazirun tek tek kendilerini tanıtarak, meclise hangi alanlarda katkı sunacaklarını ifade etti. Tanışma bölümünün ardından, toplantının ikinci kısmında Mahmut Ökçesiz tarafından hazırlanan "Antik Çağdan Günümüze Kuşadası Ticaret Tarihi" adlı kitap tanıtıldı.

Kitap, biri doçent olan tarihçi bir akademisyen, bir doktora öğrencisi, bir yüksek lisans öğrencisi ve bir editörden oluşan dört kişilik ekip tarafından hazırlandı. Osmanlı Arşivleri’nden 2 bine yakın belge tarandı ve 19 farklı ticaret konusu kitapta işlendi.

Eserde, 6 ana bölüm, ekler, sözlük ve kaynakça yer aldı. 332 farklı kaynaktan faydalanılan kitapta, Kuşadası’nda tarih boyunca bir arada yaşayan dört toplumun ticari hayatı da detaylarıyla anlatıldı. Kitapta ayrıca 70 görsel ve 9 şekil kullanıldı.

Ceneviz Portolanları, Osmanlı belgeleri ve ticari terimleri içeren sözlükle desteklenen kitap, akademik yönü güçlü bir başvuru eseri olarak öne çıktı. Kuşadası Limanı’nın kruvaziyer turizmindeki liderliği ile Kuşadası Ticaret Odası’nın kent tarihine katkısı da kitapta ayrıntılı biçimde yer aldı.

Toplantının sonunda, bu eserin bir başlangıç olduğu ve İlim Meclisi’nin yeni yayınlarla çalışmalarına devam edeceği açıklandı.