Anneler Günü yaklaşırken GetirÇarşı, kullanıcılarını semt çiçekçileriyle buluşturmaya hazır. Çiçek siparişlerinin rekor kırdığı bu özel günde, hızlı ve zahmetsiz bir alternatif sunan platform, bu yıl da Anneler Günü’nü çiçekle kutlamak isteyenlere hizmet verecek.

Sevdiklerine çiçek göndermek isteyenler için GetirÇarşı, 21 ilde hizmet veren yüzlerce çiçekçiyle Anneler Günü siparişlerini ortalama 45-60 dakika içinde teslim edecek; dileyenler, ileri tarihli teslimat seçeneğini de tercih edebilecek. Platformda özenle hazırlanan aranjmanlarla her zevke ve bütçeye uygun birçok seçenek sunuluyor. Platformdan çiçek siparişi verecek kullanıcılar, bu yıl ayrıca kampanya ve indirim fırsatından da yararlanabiliyor.

Geçen sene annelere en çok ‘gerbera’ gönderildi

GetirÇarşı’nın 2024 verilerine göre, Anneler Günü’nde çiçek siparişleri günlük ortalamanın tam 60 katına ulaşarak rekor kırdı. En çok tercih edilen kategori papatya & gerbera aranjmanları olurken, en çok sipariş ise 10.00 - 12.00 saatleri arasında verildi. Sipariş verilerinde bölgesel tercihler de dikkat çekti. İstanbul, İzmir ve Ankara’da da en çok tercih edilen çiçek ‘gerbera’ olurken, Bursa’da ‘iç mekân ve saksı bitkileri’ öne çıktı. İstanbul, İzmir ve Ankara’da kullanıcılar, papatyadan sonra tercihini kırmızı gülden yana kullandı.