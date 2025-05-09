DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, estetik görünüm katılarak üretilen modern ve akıllı durakların altıncısını Kervan mevkisinde konumlandırdı.

Düzce Belediyesi tarafından öz kaynaklar ile hazırlanan modern ve akıllı duraklara bir yenisi daha eklendi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hurda konteynerlerin dönüştürülmesi sonucu modernize edilen akıllı durakların altıncısı da tamamlanarak hizmet bölgesine monte edildi.

Saatçigil Caddesi, Üniversite Kavşağı, Diş Hastanesi Mevkii, Güzelbahçe ve Çamlıevler Mahallesi’nin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi Kervan mevkisi bağlantı yolu üzerine yerleştirilen yeni durağın içine yerleştirilen klima ile yazın soğuk, kışın ise sıcak olması sağlanacak. Durakta ayrıca akıllı telefon ve tabletler için şarj istasyonu bulunacak.