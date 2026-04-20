Bursaspor ve Milli Takımın unutulmaz kaptanı Sedat 3 Özden tanıtımı yapılan kitabını Şahinkaya Okulları öğrencilerine dağıttı.

Bursaspor ve Milli Takımın unutulmaz kaptanı Sedat 3 Özden geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan kitabını bugün Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneğinde, Şahinkaya Okulları öğrencilerine dağıttı. Etkinliğe; BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor'un eski oyuncuları ve bazı yöneticileri Adnan Örnek, Beyhan Çalışkan, Şaban Doğan, Erdinç Kayan, Recep Günay, İsmail Ertekin, Erkan Özen ile Türkiye Futbol Antrenörleri Dernek Başkanı (TÜFAD) Metin Begüm, Merih Ayder ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Sedat Özden; '14 sene Bursaspor formasını şerefle taşıdım ve 9 sene kaptanlığını yaptım. 10 sene de A Milli futbol takımında aralıksız forma giydim ve takım kaptanlığına kadar yükseldim. Bugünkü kitap tanıtımındaki amacım burada bulunan gençlere örnek olmaktır. Bir yerlere gelebilmek için hedef belirleyip çok çalışmak gerektiğini anlatmaktır. Tanıtımda başta BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a katılımlarıyla toplantıya renk katan ailelere sonsuz teşekkürlerimi sunarım' dedi.