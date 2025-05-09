Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında Bursaspor’un şampiyon kaptanı ve teknik direktör Ömer Erdoğan’ın konuşmacı olduğu söyleşi programı gençlerden büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali, birçok branştaki müsabaka ve turnuvalarla devam ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen ve birbirinden önemli isimlerin katıldığı ‘Festival Söyleşileri’nin son konuğu ise, Bursaspor’un şampiyon kaptanı ve teknik direktör Ömer Erdoğan oldu. Moderatörlüğünü Mutlu Ulusoy’un üstlendiği Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere herkese teşekkür eden Ömer Erdoğan, Başkan Bozbey’in Bursaspor’u ve sporu her zaman desteklediğine şahit olduğunu söyledi.

Festivalin 17 ilçede düzenlenmesinin ve yabancı ülkelerden de konukların olmasının önemine değinen Erdoğan, herkesin en az bir spor dalıyla uğraşmasını tavsiye etti. Bursaspor’da geçirdiği 7 yılı ve 2010 yılındaki Türkiye Süper Lig şampiyonluğu sürecini anlatan Erdoğan, kötü günlerin ardından Bursaspor’un tekrar çıkışa geçmesini de değerlendirdi.

Kendisine hangi takımı tuttuğu sorulduğunda verdiği cevabı da açıklayan Erdoğan, “Eğer bir takım çalıştırıyorsam onunla birlikte Bursaspor. Eğer takım çalıştırmıyorsam sadece Bursaspor’u tutuyorum. Bu sene takımda ve şehirde tekrar ayaklanma, dirilme söz konusu. Başta Enes Çelik ve Mustafa Bozbey olmak üzere şehirde inanılmaz bir sahiplenme ve güven ortamı oluştu. Taraftar olarak takımımıza ve yönetime güveniyoruz. İnşallah Bursaspor en kısa zamanda layık olduğu Süper Lig’e çıkacaktır. Benim de en büyük hayallerimden birisi Bursaspor’da teknik direktör olarak görev almak. Bir gün gerçekleşeceğine de inanıyorum. Muhteşem Bursaspor taraftarıyla maçları izlerken bazen yedek kulübesinde kendimi hayal ediyorum. O anlarda çok heyecanlanıyorum. Herkes gibi bende bu camiayı en iyi yerlere taşımak isterim” diye konuştu.

Sürdürdüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Erdoğan, spor kariyeri, unutamadığı anıları, deneyimleri ve Türk futbolunun geleceği hakkındaki düşüncelerini gençlerle paylaştı.

Programın sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Daire Başkanı Gökay Azak tarafından günün anısına Ömer Erdoğan’a plaket takdim edildi.