Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde, içerisinde gençlik merkezi ve kütüphane de bulunacak olan Çamlık Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an’ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla birlikte temel atma için ilk beton döküldü.

Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bu hafta Vakıflar Haftası. Geçmişten kalan eserleri korumanın ve yeni eserler inşa ederek geleceğe miras bırakmanın önemini hatırlıyoruz. Emeği geçen bakanımıza ve tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanvekili Ercan Pehlivan da yaptığı konuşmada, "Çamlık Mahallemize kazandırılacak olan bu güzel caminin temelini hep birlikte atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Camiler; birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir" dedi.

Hayırseverlerin desteğiyle inşa edilecek cami için düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanvekili Ercan Pehlivan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, MHP Bodrum İlçe Başkanı Tayyar Şafak, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.