Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gıda üretimi ve satış yapan işletmelere denetim gerçekleştirildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen ve gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması zorunlu olan Hijyen belgesi denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Hijyen Belgesi bulunmayan işletmelere idare para cezası uygulanırken, denetimler ise aralıksız sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise; "5996 Sayılı Kanun kapsamında gıda üretim, satış ve toplu tüketimde yer alan; sadece gıda ile doğrudan iletişim kurmayan değil; Gıdanın üretiminin her aşamasında, servisinde ve satışında görevli bütün personelin, Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen Hijyen Belgelerinin olması zorunludur. Bakanlığımız tarafından yapılan gıda faaliyetlerinde rutin denetimlerde; Personellerin Hijyen Belgeleri kontrol edilmektedir. Hijyen Belgesi bulunmayan tüm gıda ürünlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari para cezası veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yapılan paylaşımda tüketicilerimiz Alo 174 Gıda Hattını gıda üretimi, satışı ve sunumu yapan faaliyetler ile ilgili istek, öneri ve şikayette bulunabilecekleri vurgulandı.