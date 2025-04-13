TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyon olan Bursaspor’da taraftarlar, Balıkesir’de oynadıkları Artvin Hopaspor maçın ardından statta ve stat dışında büyük coşku yaşadı.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Bursaspor, Balıkesir’de karşılaştığı Artvin Hopaspor’u 2-1 mağlup etti ve 2. Lig’e yükseldi. Müsabakanın son düdüğüyle birlikte futbolcularla, taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Stat içinde ve dışında şampiyonluk coşkusu yaşanırken, yeşil beyazlı taraftarlar, şarkılar söyleyerek otobüslerle Bursa’ya döndü.