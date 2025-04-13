Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türk sporcular zirveye damga vurdu.ANKARA (İGFA) -Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar milli sporculardan Cansu Bektaş üst üstüe üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olarak 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanırken, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 bronz madalya ile podyumda yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli sporcuları tebrik etti.

“Harikasınız kızlar, sizlerle gurur duyuyoruz” diyen Bakan Dr. Bak, Türk haltercilerin başarısının milli gururu bir kez daha taçlandırdığını kaydetti.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1911436919864479890