Bursa’ya kazandırılan Değirmen Park Sosyal Tesislerinde vatandaşın beğenisine sunulan pizza usulü Değirmen Pide, lezzeti ve şekliyle gençlerin vazgeçilmezi oldu. Farklı illerden de gelen vatandaşların damağından farklı bir lezzet bırakan pizza şeklindeki pidenin bulunduğu menüye eklenen odun ateşinde pişen güveçte kaşarlı köfte ve kuzu güveç de tam not aldı.

Bursa’da 20. yüzyılın başında kullanılan su değirmeni, onu besleyen su kaynaklarının azalması ve insanların alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ile zamanla kullanım dışı kaldı. Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden yapım çalışmaları başlatılan değirmen, 2013 yılında halkın kullanımına açıldı. Yapıldığı dönemin mimarisini ve malzeme özelliklerini yansıtan yapı, restoran işlevini de içinde barındıran yaklaşık 10 bin metrekarelik Değirmen Park Sosyal Tesis alanı olarak 12 yıldır aralıksız Bursa halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Yemyeşil doğayla 7’den 70’e herkese dinlenme, yeme ve içme imkânı sunan tesis, görünümüyle de insanları geçmişe götürüyor. Ayrıca pidesinden tatlısına, çayından serin limonatasına kadar herkesin damak lezzetine de hitap eden tesislerde bugüne kadar herkesin favorisi ise, pizza usulü Değirmen Pide oldu. Görünüşüyle pizzaya benzeyen, tadıyla damaklarda farklı tat bırakan Değirmen Pide için şehir dışından gelen misafirlerin bile olduğunu belirten Değirmen Park Sosyal Tesisleri Birim Sorumlusu Altan Şatana, "Yaklaşık 15 senedir aralıksız olarak sadece Bursalılara değil, Türkiye’nin farklı kentlerinden de insanları ağırlamaktayız. En popüler ürünlerimizden Değirmen Pide çok tüketiliyor. Yeni kuşaklar, bilindiği gibi biraz pizzaya daha meraklı olduğu için onlara hitap etmesi için böyle bir ürün ortaya koyduk. Sadece Bursalılar değil, onun tadını merak edip şehir dışından bile gelenler oluyor. Çünkü odun ateşinde içerisindeki bize has sos, mantar ve kaşarın birleşimiyle herkes tarafından büyük beğeni kazandı" dedi.

Odun ateşinde pişen sadece pide değil, güveçte kaşarlı köfte ve kuzu güvecin de tam not aldığını belirten Şatana, "Vejetaryen müşterilerimiz için ise, ıspanaklı ve patlıcanlı pidelerimiz de mevcuttur. Pidenin haricinde misafirlerimizin talebi üzerine güveçte kaşarlı köfte ve kuzu güveç servisimize de başladık. Biz haftanın 7 günü 09.30 ile 23.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz" diye konuştu.